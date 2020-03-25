美國無限寬鬆及紓困政策下，國際美元續弱，激勵美股大漲，連動亞洲主要股匯市一片火紅，台股上衝359點，新台幣勁揚1.81角，但升幅快速收斂，尾盤更豬羊變色，由升轉貶0.9分，收在30.325元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量12.44億美元。

外匯交易員指出，在救市政策火力全開下，外資重返新興市場，雖然匯入量能不大，因美元回跌下，銀行賣匯積極，激勵新台幣大漲，連闖30.3元及30.2元二關，盤中最高來到30.135元。但進口商見機不可失，順勢進場撿便宜買匯，且外資轉為賣超台股且反手匯出，使得升幅快速收斂。

外匯交易員認為，尾盤還是由老大（央行）出手調節，直接由升轉貶，畢竟美股雖大漲回應救市政策，但疫情還在擴大，市場恐慌情緒並未全面反轉，一切還是要等特效藥及疫苗有結果，才可望真正翻轉，短線外資動向不明下，新台幣應是漲漲跌跌偏震盪格局居多。

(工商 )