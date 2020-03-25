美國聯準會（Fed）23日宣布將無限量收購公債和抵押貸款證券，以支撐金融市場正常運作，加上美國參眾兩院國會議員24日表示，2兆美元經濟紓困方案將達成協議，以削弱疫情對經濟的衝擊，進而支持石油需求。

元富期貨分析，布蘭特原油期貨價格雖未再次破底，但目前短中長期均線呈現空頭排列，上方壓力沉重，暫以跌深反彈視之，短線建議先保守看待，而疫情發展對經濟活動的影響仍左右後續油價走勢。

(工商 )