布蘭特原油期 暫以跌深反彈視之 16:302020/03/25 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）23日宣布將無限量收購公債和抵押貸款證券，以支撐金融市場正常運作，加上美國參眾兩院國會議員24日表示，2兆美元經濟紓困方案將達成協議，以削弱疫情對經濟的衝擊，進而支持石油需求。 元富期貨分析，布蘭特原油期貨價格雖未再次破底，但目前短中長期均線呈現空頭排列，上方壓力沉重，暫以跌深反彈視之，短線建議先保守看待，而疫情發展對經濟活動的影響仍左右後續油價走勢。 (工商 ) #暫以 #跌深反彈 #疫情 #布蘭特原油期 #美國聯準會 也許您會感興趣 推薦閱讀 狂灑錢沒效！4大產業皆空 爆企業慘況逼近金融危機 17:452020/03/23 財經 陸人回歸日常 嚴防境外移入 01:192020/03/24 焦點新聞 習川通電 川普批中隱瞞疫情 01:192020/03/24 全球財經 疫情重創商圈 新北最高補助30萬 01:202020/03/24 地方新聞 振興防疫兩難 撐過小月最重要 01:202020/03/24 地方新聞 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 【地方領時中1】疫情部署中央落一拍 縣市政府自保快一步 09:252020/03/24 政治 春捲怎麼吃也有撇步！醫傳授糖友健康吃 18:332020/03/24 生活 蘇揆責隱瞞釀禍 陸駁說謊 04:092020/03/25 焦點新聞 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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