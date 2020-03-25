擔任向陽山屋清潔員曾榮財日前不慎摔傷引起其他病痛不幸逝世，由於他家境經濟不佳，母親又罹患癌症，山友得知後紛紛發起捐款，感謝曾榮財長期來的服務及為山林的付出。

曾榮財擔任向陽山屋清潔員資歷超過3年，在工作上相當認真，清潔山屋環境，整理房間甚至還幫山屋重新粉刷，許多山友都曾受到他的照顧，也贏得無數山友讚賞。

但曾榮財家境清寒，母親又罹患口腔癌，許多山友得知消息，紛紛慷慨解囊捐出愛心，山友們表示，略盡綿薄之力，感謝你們長期守護山林，及對山林的付出。

還有山友回憶到，原本還期待今年上嘉明湖能在向陽山屋遇見康復的曾榮財，願一路好走，此生化為天使保佑更多山友平安。另一位山友則表示，還記得前2年農歷新年，他獨攀嘉明湖住在向陽山屋4天3夜，受到曾榮財的關心與照顧！願你一路好走。

曾榮財任職的公司「嘉明湖熊出沒企業社」負責人邱冠中，也捐出善款1萬元，希望能拋磚引玉，結合山友們的愛心化為大愛，讓曾榮財心無罣礙，長眠在最深愛的山林間。

(中時 )