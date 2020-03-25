國民黨文傳會主委王育敏向媒體轉述。（趙婉淳攝）

國民黨中常會今天通過人事案，革命實踐研究院長由台北市議員羅智強擔任，同時簽派台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪擔任革命實踐研究院副院長，而大陸事務部主任確定由左正東代理，另也同步公布發言人團名單，文傳會主委王育敏說，這批發言人群包含六、七、八年級生，非常年輕，將來為國民黨帶來更多火力與多元化論述。

發言人團成員包含新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞、文傳會傳播部專員洪于茜等5人。

國民黨主席江啟臣表示，過去政黨發言人給外界過度嚴肅的形象，這次的發言人名單，都是國民黨新生代夥伴，希望可以更多活力、多元的發言表現，讓國民黨對外溝通，速度以及表現都能跟上社會脈動與需求。

文傳會主委王育敏會後轉述時說，這群發言人群平均年齡非常年輕，含括六、七、八年級生，透過年輕發言人，未來跟外界做更好溝通，為國民黨帶來更多火力與多元化論述。

詢及左正東以代理非正式聘僱的原由，王育敏說，過去大陸事務部主任都由副祕書長兼任，這次一方面尊重左老師的個人意願，另一方面也保留主席未來人事調整空間，左老師願意接任，但也想做一段時間再看看。

根據國民黨新聞稿指出，羅智強為現任台北市議員，歷任總統府發言人、總統府副秘書長等職務，為國民黨敢言、直言代表性人物，勇於為本黨辯護。選舉期間經常性在街頭開講，不但長於批判，更擅於為本黨辯護，可望落實革命實踐研究院培養本黨人才，落實青年培力的重要工作。

游淑慧為現任台北市議員，歷任台北市政府觀光傳播局主任祕書、台北市市長辦公室主任、國家政策研究基金會政策研究組顧問、郝龍斌辦公室發言人等職。除了長期襄助郝龍斌前副主席，在議員任內敢於任事，善於揭弊查弊，問政資料準備扎實，令人印象深刻。

黃健豪為現任台中市議員，曾任本黨發言人兼文傳會新媒體部主任、中央常務委員兼國民黨青年團總團長等職，不但了解網路生態，熟悉青年世代思維，更是本黨新生代的指標性人物之一。

左正東為美國丹佛大學國際研究博士、國立台灣大學政治系教授、本黨大陸事務部副主任，熟悉兩岸事務以及東亞區域情勢，實務論述兼備。對大陸政策為本黨重要核心論述關鍵，左正東不但理解台灣社會觀感，也熟悉兩岸情勢，可望協助本黨凝聚共識，讓兩岸論述再次成為本黨優勢。

(中時 )