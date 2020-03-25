法務部調查局25日公布新一波人事異動名單，這次人事異動以簡任職等的主管為主，包括現任國家安全調查處副處長馬文泰調簡任督察，及航業調查處副處長劉清安調彰化縣調站主任在內的22位簡任主管調動，由於其中有13位新任副處長是由站主任調升，預計近期內將有新一波站主任人事異動。

這波人事調動，升任局本部各處副處長的包括，國家安全維護處于國慶；廉政處蘇子廉、司德釗；經濟犯罪防制處高聰明；毒品防制處謝發瑞；國際事務處藍家瑞。國家全安調查處秦少興及兩岸情勢研析處陳秀芬則是平調。

六都副處長則包括，台北市調處陳孝昌、朱正聲；新北市調處翁維藝；台中市調處李華君；高雄市調處王澤民、王大猷；航業調查處何中明、磨天相。

較為特殊的是原航業調查處副處長劉清安調彰化縣調站主任，由於彰化縣站屬甲等站，主任職缺為簡任11職等，所以劉清安由副處長調站主任反而算升官。

其他異動包括國家安全調查處副處長馬文泰調督察處簡任督察、南投縣站主任張彥文調督察處簡任督察、花蓮縣站主任吳家隆調台北市調處簡任祕書、屏東縣站主任蕭祖勇調台南市調處簡任祕書、台南市調處簡任祕書朱源祥調高雄市調處簡任祕書，都屬平調。

(中時 )