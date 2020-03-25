民進黨今中常會邀請作家范疇以「病毒啟示錄-疫情政治下的世界政局及台灣的對策」為題專案報告。據轉述，范疇表示，中國大陸在這波疫情要幾年時間恢復元氣，美中台關係台灣像顆棋子，但台灣可以化被動為主動，成為半棋手的角色。

據轉述，范疇強調，美中台關係在這次疫情會出現變動，台灣在疫情過後要找出美中震盪關係裡的定位。

民進黨黨發言人戴瑋姍轉述黨主席卓榮泰主席裁示，中國從去年底疫情爆發開始，隱匿疫情、操控WHO粉飾太平、透過大外宣發動防疫外交等一連串作為，延續美中多方面的對抗，牽動了全球及亞太區域安全及戰略情勢的變化。

卓榮泰說近來武漢肺炎疫情在歐美各國急遽擴散，已造成全球大流行，因此由境外移入的確診案例持續增加，此時切勿不可自亂陣腳，或被假訊息誤導而恐慌，分散了防疫的能量。尤其中國對台的統戰，包括訊息戰、軍機恫嚇，從來沒有也不會因為疫情而停歇，國人須審慎應對。

卓榮泰說，中共政權以維穩至上，輕忽人民生命健康的作法，造成疫情擴散，使中國過去刻意營造的大國形象受到重創。相較下，台灣在此次防疫的表現，備受國際肯定；除突顯執政團隊治理的能力，也顯現國人的高素養及台灣自由民主體制之可貴。

卓強調，面對未來的挑戰，世界政局的變化，台灣的民主自由向來是我們最堅強的後盾。只要國人團結一心，持續強化自身實力，一定能化險為夷。在此關鍵時刻，請國人務必配合中央疫情指揮中心的指揮，黨中央再一次強烈要求黨內同志，暫緩一切非必要的出國與群聚活動，落實相關防疫措施。

(中時 )