台灣現階段限制旅客入境、民眾不敢出門，消費商圈恐難以撐過這次疫情，根據商仲統計，北市主要商圈在第一季空置率急升3個百分點，東區商圈空置率再度超過1成，此外觀察到，房東不再堅守大型單位的出租，將店面分割成中小坪數出租以求去化，撐過疫情影響。

根據戴德梁行發布今年第1季商用不動產調查，受疫情影響，北市站前商圈、東區忠孝商圈店面空置率均急升超過3個百分點，東區空置率再度超過1成，至11.4%。以觀光客為主的西門商圈，因旅客減少，部分美藥妝店吹起熄燈號，空置率也微幅上升，來到3.8%而中山南京商圈罕見空置率下降至3%以內，來到2.7%。

戴德梁行研究部協理薛惠珍表示，受疫情影響，旅客銳減，以國際觀光客為主的西門商圈，部分美藥妝店吹起熄燈號，而忠孝商圈雖有H&M進駐原Forever21大型店面，但其餘店家也因人潮的減少而撤出，在此衝擊下，不僅影響租金表現，也拉長了等租期。中山南京商圈則再線形公園戶外空間完工後，為現代年輕人假日經常走訪的據點，穩定的消費人群成為商圈對抗疫情的有效助力。

此外，根據統計顯示，近2年主要零售商圈店面租賃面積以60坪以內為主，隨著大型店面等租期增長的壓力下，房東不再堅守大型單位的出租，除忠孝商圈「禮仁通商大樓仁座」將店面分割成中小坪數出租予連鎖便利商店外，西門商圈的「TiT國際廣場」將店面分割出租予伴手禮店及服飾店，為大單位店面去化提供了彈性靈活的運用。

至於辦公室租賃市場，則持相反市況，整體空置率維持低點，第一季台北市各區A級辦公大樓租金較上季微漲，全市平均租金每月每坪2585元。信義區每月每坪3180元為最高，敦北民生區與敦南區每月每坪2360元次之。租戶及房東充分意識到市場供不應求情況，由房東主導市場之態勢，也反應租金水準穩定上漲。

戴德梁行指出，新型冠狀病毒疫情短期內可能使租戶評估期延長，疫情對辦公租賃活動尚無顯著影響。有辦公需求之租戶仍積極尋點，但也因供給缺稀，企業轉向原地續租，預期2020年租賃活動將相對冷清。

(中時電子報)