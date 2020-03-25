民進黨立委鍾佳濱今日發布新聞稿痛批，台灣高鐵董事會在新冠肺炎期間，旅宿運輸業面臨寒冬之際，竟決定發放69億股利，根本是「前方吃緊、後方緊吃」。並要求最大股東交通部表態，盤點1至3月董事會紀錄，向立院提交報告。

鍾佳濱表示，新冠肺炎重創全球經濟，未來即便疫情緩解，寒冬期仍十分漫長，高鐵現在就要把盈餘發放，卻沒考慮過可預見的漫漫長冬？

鍾佳濱指出，雄獅旅行社董事會決議全體董事及董事長不領取2019年酬勞，高階主管也主動減薪。而台灣高鐵卻從今年1月1日起調薪3.4％，3月18日董事會還通過配發1.22現金股利，比去年的1.12元還高，股利配發率高達85.9％，約69億元，創下掛牌以來新高。

鍾佳濱表示，高鐵淨利是來自於2015年交通部推動高鐵增資，延長營運特許期35年，一年折舊「賺進」49億元。而自2017年藉著《促進民間參與公共建設法》，得以免納營利事業所得稅，2018年才得以認列所得稅利益33.8億。在2018年透過交通部、財政部與銀行團協商，自84億元降息到66億元，而2019年也不知道是否有將系統重置、購車儲備、延伸線規劃等預算納入。

鍾佳濱說，高鐵運量受疫情影響而明顯下滑，自2月起，周末離峰時段調減41班車次，佔每周總班次4％。當高鐵虧損過半，國家挹注財政，改為官有民營，才有如今的帳面賺錢，而現在面臨寒冬，董事會還大方派發股利。

鍾佳濱表示，相較之下，華航因去年虧損，不配股利，董事會18日還決議發行100億無擔保普通公司債，準備籌錢自救，以度過寒冬，而同為公股相關機構，高鐵竟是大派紅利，兩邊作法南轅北轍。

鍾佳濱指出，官股持有高鐵公司約6成股份，其中交通部持股43％更是最大股東。交通部必須對高鐵公司在如此非常時期，卻大大派1.22元現金股利的行為表態，對國人交代。

(中時 )