新冠肺炎疫情持續延燒，據中央流行疫情指揮中心公布指出，包括案100、案134及案156等員工，發燒後仍去上班，對此，立委林淑芬要求，依指揮中心3月5日公布的指引指出，「雇主應鼓勵發燒或患有急性呼道症狀員工在家休息」，勞動部應督促雇主落實。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

依中央流行疫情指揮中心公布的「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」發現，已建議雇主主動鼓勵有發燒或急性呼吸道症狀的員工在家休息。

但林淑芬舉例，如案100、案132及案156等個案，甚至在發燒後仍去職場上班工作，一旦新冠肺炎疫情散布後，社會將付出極大的成本，但勞動部至今仍未督促各事業單位落實訂定相關計畫，而是被動的把責任都丟給指揮中心。

勞動部部長許銘春備詢時回應，將會再修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」指引。

(中時 )