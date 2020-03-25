南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬25日表示，美國總統川普請求南韓支援醫療物資，即新型冠狀病毒（COVID-19）診斷試劑。

鄭銀敬在忠清北道五松邑的疾病管理本部召開記者會解釋，目前有5種診斷試劑獲得緊急使用許可，每天可檢測2萬人。在不影響國內防疫的前提下，可以支援美國。她表示，5家公司正增加試劑產量，國內用不完的試劑也會出口。

據青瓦台當日披露，川普24日與南韓總統文在寅通電話，請求韓方援助新冠病毒檢測試劑。

(中時 )