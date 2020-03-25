川普開口求援！ 盼南韓提供新冠病毒試劑 16:282020/03/25 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬25日表示，美國總統川普請求南韓支援醫療防疫物資，即新型冠狀病毒（COVID-19）診斷試劑。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬25日表示，美國總統川普請求南韓支援醫療物資，即新型冠狀病毒（COVID-19）診斷試劑。 鄭銀敬在忠清北道五松邑的疾病管理本部召開記者會解釋，目前有5種診斷試劑獲得緊急使用許可，每天可檢測2萬人。在不影響國內防疫的前提下，可以支援美國。她表示，5家公司正增加試劑產量，國內用不完的試劑也會出口。 據青瓦台當日披露，川普24日與南韓總統文在寅通電話，請求韓方援助新冠病毒檢測試劑。 (中時 ) #川普 #南韓 #試劑 #新冠病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛讚陸0例 川普再罵中國病毒 04:092020/03/21 焦點新聞 非種族歧視！川普狂稱「中國病毒」怪陸 另有目的 07:002020/03/22 國際 川普防線爆致命破口！老謝曝4大數字洩底 00:032020/03/22 財經 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 盼聯手抗疫 川普向北韓遞橄欖枝 04:102020/03/23 國際大事 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 21:312020/03/23 國際 停叫中國病毒 川普為何突然改口 07:502020/03/24 國際 別聽醫生的 川普很快會讓美開門做生意 13:462020/03/24 國際 新冠肺炎試劑露曙光 瑞基海洋生技報佳音 04:102020/03/25 產業特刊 篩檢試劑 仍需仰賴國外進口 04:102020/03/25 生活新聞 國際熱門新聞 紐約爆新冠逃難潮！白宮下令隔離 - 國際 十倍奉還！日市長請求還口罩 陸火速寄5萬 - 國際 川普開口求援！ 盼南韓提供新冠病毒試劑 - 國際 歐盟代表對大陸在抗疫期間的「慷慨政治」發出警告 - 國際 紐約警界淪陷！近百人染新冠 2000人有症狀 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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