大陸日前傳出因新冠疫情導致手機用戶暴減，今日大陸工信部作出相關回應。
工信部信息通信管理局局長韓夏指出，今年1、2月份，大陸移動互聯網的統計顯示，總累計流量達到了235億GB，同比增長了44.2％。
工信部認為，近期互聯網運營商在公告業績時，出現手機用戶數減少的現象，初步分析可能有以下兩個方面的原因：
一是受疫情影響，不少電信業者在2月時，實體店面都無法營運，許多用戶不習慣在線上辦理相關業務，因此新用戶拓展的速度大幅放緩。還有部分舊有用戶因為不能復工復產，將一些臨時號碼註銷。
二是因為部分雙卡通行用戶，因各地實施提速降費，因此不需要單獨的流量卡，所以選擇註銷。
工信部認為未來隨著經濟活動復甦，電信用戶數可能出現再增長，根據中國電信最新的數據顯示，3月1到3月22日中國電信移動用戶數日均新增24.5萬，比2月份的日均新增用戶數量增長了114％。
(中時 )
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