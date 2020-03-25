台東警察分局自2月上旬起，轄區內的馬蘭福應祠、福安宮、利吉福德祠、仁愛福德宮、福德宮等多家土地公廟陸續發生香油錢遭竊案，損失金額從數千元到上萬元不等，引發社區居民高度關注，經員警調閱監視器後發現該名竊嫌做案手法俐落，不到幾分鐘便破壞功德箱，經警方鍥而不捨地偵查、埋伏後，終於在1處自助式洗衣店內發現邱嫌蹤跡將，邱嫌繩之以法，全案依刑法竊盜罪及毒品危害防制條例移送偵辦。

為了順利將該名竊嫌緝捕到案，員警調閱上百支監視器監視器，發現該名男子習慣獨自徒步犯案，每次作案時都會換穿不同衣服，攜帶不同作案工具，企圖混淆員警偵辦方向而增加難度。

狡猾的歹徒仍逃不過資深員警銳眼，一眼便認出並鎖定該名竊嫌身分，但邱姓男子行蹤不定、查訪困難，馬蘭所所長胡家銘重點部署埋伏警力等待他的出現，並連繫邱姓慣竊時常光顧的店家互相合作，終能將潛藏之邱嫌緝獲到案。此外員警也在邱嫌身上查獲毒品安非他命吸食器，全案依刑法竊盜罪及毒品危害防制條例移送台東地檢署偵辦。

土地公廟負責人表示平日廟宇香火鼎盛，信徒聽聞此事都相當忿忿不平，直呼竊嫌太缺德，萬分感謝員警積極找到竊嫌，恢復社區安寧。

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(中時 )