LED封裝廠億光（2393）公告去年度業績，全年每股盈餘1.86元，終止獲利連四年衰退頹勢，董事會決議通過配發1.4元股息，盈餘發放比率約當75％，以億光25日收盤價計算，隱含現金殖利率約5.79％。

綜觀去年度財報，多數LED廠繳出虧損成績單，不過下游封裝廠、燈具廠表現優於上游晶片廠，目前億光、佰鴻（3031）每股盈餘排名暫居一、二，分別達1.86元、1.28元，為兩大獲利重返成長的LED廠。

億光去年營收達209.66億元，年減13％，受惠於產品組合改善，全年平均毛利率24.46％，優於前一年度的23.47％，歸屬母公司淨利達8.22億元，年增3.66％，每股盈餘1.86元，終止連四年獲利衰退窘境，儘管獲利成長幅度不大，但可視為轉型成功的里程碑。

億光董事會決議於6月12日舉行股東常會，並通過配發1.4元股息，盈餘發放比率約當75％，以億光25日收盤價24.2元計算，隱含現金殖利率達5.79％。

另一家封裝廠佰鴻，歷經長時間轉型，去年度獲利寫下2010年以來新高紀錄，全年平均毛利率24.7％，略超前龍頭廠億光的24.46％，佰鴻董事會已決議配發0.8元股息，加上公司啟動庫藏股奏效，佰鴻股價展現強勁反彈，本周累計已經大漲22.38％，以佰鴻25日收盤價計算，隱含現金殖利率仍達6.5％。

(工商 )