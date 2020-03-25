在台灣地標與國際精品品牌齊到位助攻下，101台北金融大樓（2899）25日董事會通過2019年 財報；稅後淨利22.02億元，EPS為1.5元，再創歷史新高。

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，台灣觀光與消費市場受疫情影響衰退，台北101 因應市場環境變化，短期調整營運，除優化場域配備，且將強化高端會員客連結，以既有國際精品新品齊備來滿足高端客需求，以持續維持穩定獲利。

台北101指出，今年營運目標持續維持穩健獲利與資產價值」，其中透過品牌策略挹注商場營業額再創新高，合作模式將持續，包括下半年仍繼續與國際品牌策略合作，保持101購物中心為瑞士鐘表在台最大市場，以去年來說101購物中心的瑞士鐘表品牌全台貢獻就高達18%。

而去年首度整合購物中心、辦公大樓與觀景台的雙跨年活動，亦帶動購物中心業績提升3%成長，在辦公大樓營運，目前出租率依舊持續滿 租，不僅每坪租金創新高，租戶續約率更高達8成以上，新開設的35樓SKY PARK空中休憩空間，提供租戶員工餐飲、便利商店、電信等多功能生活服務。

第二季起場域內更全面禁用一次性餐具，串聯租戶一起支持環保減塑減廢。並新設立全台商辦首創「理貨中心」，集中收發快遞貨品、統一派送，不僅強化大樓門禁安全、更能提升租戶貨物收送效率及服務品質，在防疫期間，亦進一步防堵大樓外部感染源。

(工商 )