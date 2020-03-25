在中華郵政調降牌告利率，以及政院再宣布放送房貸降息利多之後，央行所提出盯住公教住宅優惠房貸的房貸利率「鐵板價」不僅「順勢」降到1.31％，九月底前更降到1.06％，對此金融圈評估，對於房貸新、舊戶將有截然不同的兩種影響，舊貸戶將因為原往來銀行是公股或民營的不同，而有「一國兩制」，新戶會因為民營銀行加入戰局而受惠，尤其對還沒買房的首購族最為討喜。

不過銀行主管也指出，既然央行已經亮出新的鐵板價就是1.31％，比起政院給予公股銀行的房貸降息加碼優惠僅以自用住宅，而且1,000萬元以內為限，民營銀行也有可能趁勢再祭出價格戰，全面把優質新戶的利率降低到1.06％，9月底之後再回到1.31％。

根據公股銀行所接收來自政院的指令，除了全體房貸戶都降1碼（0.25％）之外，房貸餘額1,000萬元以內的部分，還可再多降1碼，舉例來說，某戶原本適用1.56％的房貸餘額有3,000萬元，在上述的政策調整之下，1,000萬元所適用的利率自4月1日起將為1.06％直至9月底止，10月1日恢復到1.31％，而另外2,000萬元的部分，下月起一律降至1.31％，直至下次中華郵政再調整牌告利率為止。

而在房貸戶本身的條件上，政院的加碼降息優惠也將以「自用住宅」為限，換言之， 倘若某借款人在銀行有兩筆房貸，則只有其中一筆房貸能用，此外，先前伴隨銀行房貸而生的「理財型房貸」，則被剔除在適用範圍之列。

金融圈人士對此分析，政院這波加碼降息，恐怕在公股、民營銀行的舊貸戶之間，形成「一國兩制」，倘若實際計算1,000萬元的房貸餘額加碼降息1碼的半年省息優惠，在政院宣布的優惠期九月底之前，最多僅能省約12,500元，但倘若舊貸戶要轉貸，光是交給新銀行的設定費，依照目前房貸餘額大約千分之1.2％的行情，就要12,000元了，這還不包括支付前面的設定塗銷費、付給新銀行的開辦費等等，弄下來轉貸不但實際上沒有省息之利，還得倒貼，所以只能乖乖留在原地。

但新貸戶就不一樣了，新貸戶沒有舊貸被銀行「綁樁」的包袱，可以自由選擇，因此倘若民營銀行不跟進政院對公股銀行要求的加碼降息，這半年就會面臨新貸戶大流失的問題；而民營銀行先前原本就關注央行的鐵板價隨降息鬆動的幅度，如今答案揭曉，央行在九月底之前還會配合政院將最低利率的底限拉到1.06％，民營銀行也將對新貸戶，特別是擔保品座落條件佳、薪資條件好的首購族再發動一波新的行銷攻勢，比照公行的作法將9月底之前的最低利率拉到1.06％。

(工商 )