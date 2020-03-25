頭份為恭紀念醫院扮演大雁角色，帶領團隊每季固定舉辦會議討論執行成效與提案，這次會議因遇上新冠病毒疫情，因改採遠端視訊方式舉行，減少集中開會醫護人員接觸之機率，保障醫護人員健康。

在這次會議中，特別請由為恭醫院感染科張恩本醫師及其團隊人員，宣導基層醫療院所防疫措施、TOCC調查、旅遊史查詢及介紹醫院的防疫感控應變措施等，也讓轉診民眾安心，降低受新冠肺炎疫情影響的疑慮。

為恭醫院指，同心對抗疫情，配合國家指揮中心以減少病患照護受疫情的影響。院方將持續全力投入防疫，保護社區民眾的身心健康。也特別呼籲鄉親，防疫期間配合政府及醫院防疫政策，記得勤洗手，減少出入人潮擁擠處，非必要應盡可能避免到醫院探病，可多利用電話或視訊關心，共同維護病人及訪客健康。

為恭醫院院長陳振文表示，為恭醫院身任「雁行醫療照護團隊」雁首角色，帶領雁行醫療照護團隊，在疫情期間，共同推動苗栗縣民健康照護責任。

(中時 )