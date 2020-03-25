山林水(8473)與建越科技、華豐營造共同拿下台糖58.8億元的6座養豬場改造標案，預計2022年年底完工啟用，山林水占比約41%，將按完工比例認列收入。

台糖農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程案，是為配合環境趨勢及政府積極推動循環經濟概念的綠能工程，此案目標為興建6座以「循環園區」為設計理念，盼帶動全國養豬產業由高污染傳統產業轉型為低污染甚至無污染的循環園區模式，創造畜牧產業、環保與能源三贏局面。

據此次得標合約的內容，以山林水為代表廠商的合作團隊，將負責興建6座具現代化養殖設備及豬糞尿資源化設施之綠能養豬，年產量為16,000頭的種仔豬場及100,000頭的肉豬場，各豬場主要包含豬場生產區、污水處理區與行政管理區等三大區域。

山林水指出，近年積極布局非水資源領域業務並持續展現成效，繼「東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程」案後，今日公司再度拿下「農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程」標案，證明山林水的團隊擁有厚實的資源整合技術與能力，可望持續開拓市場商機，同時也為推升公司未來營運成長增添新動能。

(時報資訊)