桃園老牌飯店業者晶悅(2718)今（25）日召開重訊記者會，宣布董事會決議提前啟動去年股東常會通過的飯店原址都更開發案，客房部門預計4月1日起停止營運，所有飯店業務將於6月30日結束營業，以利後續都更開發進行。

晶悅發言人夏美足表示，新冠肺炎疫情重挫台灣觀光產業，致使飯店住宿率低迷，2月住房率減少達7成，致使營收銳減創下新低。公司對此不得已提前啟動都更重建計畫，將持續尋找其他據點，延伸發展烘焙坊、中餐廳等飯店餐飲業務，以聘僱既有飯店員工為主。

晶悅去年股東會通過將飯店進行都更重建，並與三發地產簽署委託協議書，但11月中以整體營運規畫考量而終止。夏美足指出，晶悅未來業務重點將朝向營建業發展，首件計畫即為飯店原址都更重建，預計將自行承作、初步規畫將改建為住宅，預計可在2022年完工。

夏美足表示，截至去年底飯店共有170位員工，近期有陸續通報資遣部分員工。飯店結束營業後，將在現有其他部門職缺下盡量妥善安置員工，無法調任填補的員工，將依勞基法及大解法相關規定辦理，並全力協助媒合新工作，預計最大影響人數達110人。

晶悅國際飯店原名桃園大飯店，為1981年即開業營運的老字號飯店，設有388間客房，2011年3月轉上櫃交易。三發地產(9946) 2013年透過旗下3家投資公司，藉由公開收購取得經營權，由董娘楊顯玲擔任董事長，並於2015年更名為晶悅國際飯店。

(時報資訊)