中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會。（中時電子報）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（25）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增19例確診，全為境外移入，案例均從國外工作、就學、旅遊返國。目前台灣新冠肺炎累積確診病例為235例，分別為197例境外移入及38例本土病例，2人死亡，29人解除隔離。

◎考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險。指揮中心宣布自即日起，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。

◎第2批武漢包機返台361人已於今日清晨解除隔離，其中140人由親友接送、221人搭乘交通部安排的遊覽車至定點後各自返家；所有人返家後需落實自主健康管理14天；此次集中檢疫整體滿意度94.8%。

◎指揮中心宣布，武漢台商回台方式聽取行政院長蘇貞昌建議，須搭包機才能回台，要採集中檢疫。未來也不排除點對點航班。

◎專家會議決議，醫療照護或住宿式機構工作人員，有發燒或呼吸道症狀，醫師懷疑為新冠肺炎者，即可採檢。

◎有留美大學生返台居家檢疫時邀友人至家中開趴，指揮中心未來會對這種過分行徑做出開罰。目前居家檢疫者有229位接到罰單，居家隔離違規罰款累積114萬，違反居家檢疫規定罰鍰1752萬。

◎健保快易通APP改版，操作將更方便快速。口罩實名制第二波預購首購日，今早至中午1點為止，共52萬人次購買。

(旺報 )