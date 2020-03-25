美國佛羅里達州的州長德桑迪斯（Ron DeSantis）希望美國總統川普（Donald Trump）直接宣布佛羅里達州為新冠病毒災區。他說，疫情的爆發正在對該州的經濟和醫療資源造成嚴重影響。

美聯社報導，德桑迪斯在周一晚間留信給川普，表示「佛羅里達州的醫院、、醫療設施和急救人員正面臨前所未有的挑戰」，受新冠疫情衝擊，該州已經在失業援助、食物券、災難貸款和心理健康諮詢等工作上，花費了2.08億美元。

目前佛州的病毒檢測顯示有1400多人呈陽性，有17人死亡 。

德桑迪斯表示，該州的醫療系統負擔沉重，而且疫情還會持續，特別是新冠病毒的檢測很難確定，分類和隔離的過程相當複雜又費時，極大地耗損醫療人力、器材、病房與藥品。

除了醫療資源短缺以外，經濟情況也深受打擊，德桑迪斯說，「對佛州的6600多家企業進行調查，結果超過一半的公司大幅裁員，解雇人數達到4.04萬人。連帶的，申請失業救濟的人數激增，上週四天達到了13萬人，而前一周還是2.8萬人，可見其增加的幅度。」

川普尚未對佛州採取行動。

佛羅里達州衛生部周二宣布，在布勞沃德(Broward County，位在邁阿密以北不遠 )，一名男嬰和一名2歲女童出現新冠病拇檢測呈陽性，這是該州已知最小的患病者。目前還不知感染的途徑，只能歸類為「不確定的旅行感染」。

由於一直有說法認為，新冠病毒在較熱的環境不易存活，因此許多紐約與紐澤西的人一直往佛羅里達跑，德桑迪斯指責這些旅行者能傳播毒。他在周二下令，任何來自紐約和新澤西的旅客，必須自我檢疫兩個星期，以防止冠狀病毒傳播。

德桑迪斯已下令在全州範圍內關閉酒吧和體育館，並限制餐廳外賣和送貨。州立公園也已關閉。但是有些郡已經走得更遠，不僅關閉了不必要的生意，而且關閉了海灘，碼頭和其他一些公共場所。

該病毒在大多數人中僅引起輕微的類似流感的症狀，這些人在幾週內即可康復。但是它具有極強的傳染性，並可能在某些人中，引起嚴重的疾病或死亡，尤其是老年人和那些有潛在健康問題的人。

(中時電子報)