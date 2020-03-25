劉真22日於北榮病逝，追思靈堂25日首開放，辛龍低調從後門快閃進靈堂，劉家爸媽下午則不發一語從前門進入，戴著口罩神色相當哀戚，兩人步伐蹣跚，令人心疼。

辛龍乾妹嚴立婷也到場致意，她受訪坦言，「辛龍一想到霓霓比較捨不得。」至於是否探望霓霓，她表示：「我想未來還有很多機會，畢竟我也是一個母親。」對於外界最關心的辛龍經濟狀況，她不清楚僅說：「如果需要，我都在。」

(中時 )