趁此波疫情，屏東歸來慈天宮推出戴口罩的媽祖娃娃，藉此宣導防疫、同時行銷廟宇。（林和生攝）

受到新冠肺炎疫情影響，全台媽祖遶境紛紛取消或延期，屏東歸來慈天宮也從善如流，取消祝壽相關活動，而事前規畫的周邊商品，在廟方靈機一動、配合時事緊急改版，其中Ｑ版媽祖娃娃戴上口罩，吸睛又討喜，成功抓住信徒目光。

廟方副主委吳漢霖指出，祝壽相關流程其實早已規畫，其中包括限量1000組的Ｑ版媽祖娃娃，售完為止，還沒推出就有不少信徒詢問，無奈碰到疫情攪局，所有活動全都停擺。

隨著疫情升溫，他靈機一動，將初版娃娃全都回收加工，第二版改以戴口罩的樣貌推出，吳漢霖說，在防疫關鍵時刻，除了提醒民眾要戴口罩，還特地附贈平安噴瓶，大夥可以填裝酒精等抗菌液，加上底部壓轎金，每個環節都考慮周到。

消息在臉書專頁公告後，隨即有信徒從桃園、台中等地南下搶購，短短幾天便賣出200多尊，志工坦言，近期電話接不完，且考量專程透過大眾運輸工具前來恐有風險，廟方也從善如流，考慮開放宅配訂購。

廟方主委蔣家煌說，大廟去年完工啟用，要吸引更多年輕人關注廟方事務，因此每隔一段時間都會推出不同文創商品，包括小神衣、小宮燈，採限量發售，盼用更多創意、行銷廟宇。

(中時 )