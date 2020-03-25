新型冠狀病毒肆虐全球，台灣大專院校已延後開學因應，並成立防疫專區與相關小組來應對開學的各種狀況。而至今開學未滿一個月，各區學校陸續傳出疫情，讓家長及師生人心惶惶，有學校已採取網路遠距教學，具確診案例學校也積極實施配套措施讓教學不中斷。

中原大學日前為防範群聚感染的可能，因此校內所有課程改以「類似非同步遠距教學(無面授)」彈性教學方式授課，原本預計於周二(24日)開始實施，但在教育部阻止下，改回原方式上課。變調的計畫，不禁讓已打包好行李的住宿生表示無奈，計畫都被打亂了！

而校內有拍照景點「路思義教堂」的東海大學則是考量師生健康安全，謝絕訪客進入校園。(圖片取自中時電子報)

而校內有拍照景點「路思義教堂」的東海大學則是考量師生健康安全，謝絕訪客進入校園外，29日起將停止進入教堂進行禮拜與聚會，主日崇拜改為直播方式舉行。

昨晚，我國第三起大專院校學生感染事件發生，是一名於新竹清華大學就讀的法籍研究生，曾接觸的教授及學生已依規定返家進行居家隔離，而相關的20門課程也同時改為線上遠距教學，修課的900多人將到3月底進行自主健康管理。

昨晚在臉書專頁「靠北中正」中，有一名網友匿名發文表示聽說校內有人得新型肺炎，經校方證實並無出現任何確診個案。(圖片取自中正大學學生會臉書粉專)

而昨晚在臉書專頁「靠北中正」中，有一名網友匿名發文表示聽說校內有人得新型肺炎，經校方證實並無出現任何確診個案，也因發文者以疑問方式詢問，認為並非有心造謠而不予以追究。根據傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金，在此提醒大眾，不明且無根據的消息不隨便轉發，以免惹禍上身！

(Campus)