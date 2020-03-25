美國聯準會(Fed)本周一宣布，只要美國政府需要，將祭出無上限量化寬鬆(QE)，並購入美國公債以及機構抵押擔保證券(MBS)，啟動「二級市場公司信用機制(SMCC)」，這些行動也讓遭到降息重傷的美國金融業，獲得喘息的空間。

Fed發布新一輪救市措施，聯邦公開市場委員會（FOMC）會視需求購入美國公債以及MBS，還有提供達3,000億美元融資，援助對象幾乎涵蓋所有美企以及消費者；此前，FOMC已經宣布至少投入5,000億美元購入美國公債，以及2,000 億美元的MBS。

這次最特別的是實施的SMCC機制，代表Fed將購入美國具投資等級信評企業發行的債券以及連結的ETF，美國財政部將運用外匯安定基金(ESF)，以Fed 設立特殊目的工具(SPV)來購入股權。

有分析指出，Fed此舉能讓投資市場，將目光重新投射在除了美國公債以外的債券市場上，據外國財經媒體報導的數據來看，當期新發債券與前期所發行債券價差已經縮減，顯示美國債市朝著正常方向前進。

將收購美國具投資等級信評企業發行的公司債以及美國投資等級公司債 ETF。財政部將運用外匯安定基金（Exchange Stabilization Fund，ESF），對 Fed 設立的特殊目的工具（special purpose vehicle，SPV）買進股權。這讓iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)、Vanguard長期公司債券ETF(VCLT)等美國投資級公司債ETF跌深反彈，高收益債券ETF市價則是繼續走跌。

(中時電子報)