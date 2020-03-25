台經院今(25)日公布2月三大營業氣候測驗點，受疫情影響，三大指數連二月同步下滑，而根據調查，製造業者認為當月景氣為「壞」的比率，將近5成，即使是未來半年的景氣，看好的廠商不到二成的廠商看的到未來景氣方向，此外，營建業部分，雖受惠2月工作天數多進而成長，但疫情同步影響廠商推案進度，也同時影響民眾看屋意願。

台經院公布最新景氣動向調查，2月營業氣候測驗點全面大幅下滑，製造業營業氣候測驗點為88.73點，較上月減少5.31點，為自2019年1月以來的新低。服務業營業氣候測驗點為86.09點，較上月減少3.79點，為自2016年9月以來新低。營建業營業氣候測驗點為90.02點，較1月下滑5.70點，為連續第二個月的下跌，為2017年6月以來新低。

台經院表示，疫情恐對全球經濟造成衝擊，也使得各國際預測機構紛紛下修今年全球經濟成長率，使得2月亞洲製造業景氣全面萎縮，且因近期國際油價崩跌，服務業方面受到疫情干擾，國際航班大幅縮減，來台人潮驟降，國內民眾也減少公共場所群聚意願，營建業方面，受惠於春節過後各工地陸續投入興建，基建投資動能相對穩健，短期內尚未見到疫情衝擊。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，這樣的受創慘狀，千萬不要拖到下半年，否則傷害更大，因為下半年是歐美市場的傳統消費旺季，若是疫情減緩、經濟活動恢復，有希望帶動景氣回升。

營建業方面，台經院指出，受惠於春節過後各工地陸續投入興建，基建投資動能相對穩健，加上2月國內建物買賣移轉件數明顯成長，短期內尚未見到疫情衝擊，不過有鑑於疫情趨於擴大，將同時影響民眾看屋意願、不動產開發商的推案進度，導致交易量的表現恐將未如預期，故多數的不動產業者看壞未來半年景氣。

(中時電子報)