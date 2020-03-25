宏碁旗下通路事業展碁國際（6776）於25日正式掛牌興櫃交易，開盤參考價為20元，收盤價24.5元。；展碁國際為台灣前三大之通路代理商，公司營運穩健，增添成長動能。

宏碁持續進行雙重轉型，目前在新事業上已有多個引擎持續發酵。宏碁暨展碁國際董事長陳俊聖表示，展碁競爭力來自銷售渠道及後勤管理能力，在宏碁的資源與企業形象加持下，將更有利於展碁進軍海外通路市場與建構夥伴經濟平台，未來將嘗試與宏碁全球據點合作，並以東南亞起步，拓展海外據點。

展碁國際為台灣前兩大之大型通路代理商，代理品牌超過150個，包括任天堂在台的獨家總代理。其代理之產品線橫跨商用與家用資訊電子產品、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案與家電等，在台灣合作超過6,000家經銷商。

展碁國際總經理林佳璋指出，展碁營運成長的三大引擎為多元通路的拓展、夥伴經濟平台的異業結盟及結合集團資源進軍國際市場，完整的銷售與服務網路，帶動展碁營收增長。近期更受惠於宅經濟的發展，許多動能來自遊戲、家電產品等均有明顯成長，未來將持續拓展代理產品，並推廣夥伴經濟平台，盼打造全新的營運動能。

展碁2019年營收為新台幣135.03億元，年增8.8%，全年稅後淨利1.26億元，EPS為1.7元。

(工商 )