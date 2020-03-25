美國股市昨晚大漲，刺激陸港股市今日繼續上漲，恒指在25日收盤時，恒指收報863.7點或3.81％至23,527.19點，站回23,000點關口以上；國企指數亦漲345.05點至9,529.49點。

個股方面，友邦收漲6.6％、騰訊收漲4.1％、永達汽車漲4％、瑞聲科技漲4.3％、昆侖能源大漲20.1％。

(工商 )