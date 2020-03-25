中國海關數據25日發佈數據顯示，中國今年前兩個月自美國進口大豆610萬噸，年增4.85倍。今年前兩個月，中國自巴西進口510萬噸，較去年同期的690萬噸下降26％；自阿根廷進口180萬噸，與去年同期基本持平。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）本月初預計，中國將於春季末與夏季採購美國大豆。根據中美第一階段貿易協議，中方承諾今年將在2017年240億美元的基礎上，至少額外再購買125億美元的美國農產品，明年至少增購195億美元。

(工商 )