陸前兩個月進口美國大豆較去年同期漲近5倍 16:402020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國海關數據25日發佈數據顯示，中國今年前兩個月自美國進口大豆610萬噸，年增4.85倍。今年前兩個月，中國自巴西進口510萬噸，較去年同期的690萬噸下降26％；自阿根廷進口180萬噸，與去年同期基本持平。 美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）本月初預計，中國將於春季末與夏季採購美國大豆。根據中美第一階段貿易協議，中方承諾今年將在2017年240億美元的基礎上，至少額外再購買125億美元的美國農產品，明年至少增購195億美元。 (工商 ) #中國 #兩個 #進口 #美國大豆 #中國海關 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣人一直是中國人 04:092020/03/21 兩岸藝文 清交兩校 申根防疫線啟動 04:102020/03/21 地方新聞 IMF：陸經濟開始回復 但仍面臨嚴峻風險 12:512020/03/21 財經 川普再譙：疫情來自中國且失控 04:092020/03/22 焦點新聞 川普甩鍋堅持用中國病毒 專家憂加深美國反華情緒 18:162020/03/22 國際 專家傳真－疫情衝擊中國短期半導體景氣 但中長期架構未變 04:102020/03/23 產業特刊 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 21:312020/03/23 國際 習川通電 川普批中隱瞞疫情 01:192020/03/24 全球財經 中國黃皮書：Q1經濟打擊令人「瞠目結舌」 10:402020/03/24 財經 中美隔空開戰！中駐法使館稱「川普大流行病」 2國官員唇槍舌戰 18:412020/03/24 國際 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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