新冠肺炎疫情持續，面對各縣市的居家隔離及檢疫人數持續增加，環保署今（25）日與22個縣市環保局正式成立防疫消毒大隊，中央與地方合力防疫，就民眾出入頻繁的戶外公共場所，重點區域包括：交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點的超市、市場及商圈等、學校及民眾洽公機關等場所周邊環境，加強環境消毒工作。

據中央流行疫情指揮中心資料庫統計，目前台北市、新北市的新冠肺炎確診案例皆分別突破50人。由於台北市與新北市的人口密集，公共場所防疫工作更是需要特別注意，環保署環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀指出，台北市政府環保局成立專責消毒班，挑選清潔人員經過常規訓練後成立的精英部隊，目前有86人、投入相關消毒機139臺、消毒車輛17輛，新北市則是因為幅員廣大，整合現有的清潔人力後，投入348人、投入相關消毒機227臺、消毒車輛43輛。

環保署表示，各環保局均重視本次防疫消毒工作，除提升督導層級，也將每日回報消毒成果，以確保民眾安全；目前統計全國消毒大隊參與人數達3,030人，投入相關消毒機具1,060臺、消毒車輛342輛。

環保署與各縣市防疫消毒大隊的重點區域包括，交通場站（捷運、火車、公車及計程車招呼站）、大型營業場所（百貨賣場、電影院、健身房等)、人潮聚集民生熱點（超市、市場及商圈等）、學校及民眾洽公機關等五大場所周邊環境。

環保署呼籲，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入本次防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸之表面（如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面；此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，若顧客頻繁出入，可適度提高消毒頻率。

環保署說，中央流行疫情指揮中心已經訂有大眾運輸、大型營業場所、社區管理維護等因應指引，也請各場所管理單位能夠參考落實。防疫工作需要大家一起投入，防疫消毒大隊將與各場所管理單位同心齊力，做好環境消毒工作，儘速管控疫情。

(工商 )