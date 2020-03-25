韓國首部「伴侶羅曼史」電視劇《快過來》改編自同名網漫，網羅金明洙、辛睿恩、徐志君、尹芮珠及姜勳等青春演員共同演出。曾在《僅此一次的愛情》中飾演天使「丹」的金明洙，新作再次演出「非人類男主角」─由貓變身的男孩「洪潮」，在遭到前主人拋棄後，被辛睿恩飾演的開朗女孩所收養，同住一個屋簷下的一人一貓，將展開一段微妙的「人貓戀」。

金明洙自認個性較像貓咪。（圖／愛奇藝台灣站提供）

去年演出天使的金明洙透露，找上門的邀約很多，但《快過來》的劇本最吸引自己，也是他覺得目前最能好好詮釋的角色，加上據說是韓國首次以「貓」形象為主題的作品，因此才會決定演出。金明洙透露自己的個性原本比較像貓，但因為工作的關係，有逐漸變開朗的傾向，隱約會有小狗般的感覺，私底下是個貓奴的他笑說：「貓的內心還真的很難懂，但希望有養寵物的人，能透過這部戲對動物有不一樣的看法就好了。」女主角辛睿恩就對劇中出現的動物演員相當苦惱，她說：「小白貓非常的乖巧，但只要我一靠近，牠就會逃走，有點難親近啦」。

金明洙繼演天使後，再次演出「非人類男主角」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

被問到「收視公約」時，金明洙率先提出「超過9%的話，就做些什麼」，飾演個性害羞設計師的尹芮珠，莫名被眾人拱出來給實際的承諾，她靦腆提出：「如果收視超過9%的話，五位演員就一起到汝矣島公園跳舞。」眾人聽完開心地鼓掌通過此一提案。《快過來》自3/26起每周四五於愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)