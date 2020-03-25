內湖某私立科技大學1名陳姓男大生相約女同學阿香（化名）到租屋處錄製歌曲。2人獨自在套房內相處時，陳男突然色心大起，性侵阿香得逞，還對她說「妳明明就是那麼淫蕩，妳就是那麼欠X的人，還說不要。」最後陳男見阿香痛哭失聲才就此罷手。最高法院依《強制性交罪》判處陳男3年6月定讞；民事部分，陳男則須賠償阿香51萬元。

判決書中指出，陳男與阿香因為做作業認識。2017年3月，陳男邀約阿香到家裡錄製歌曲，未料陳男在錄製歌曲的途中，竟霸王硬上弓，強行性侵阿香得逞，最後見阿香奮力反抗、崩潰痛哭才就此罷手。

阿香在開庭時表示，我當下一直說不要，但陳男竟回「妳明明就很欠X，還說不要。」最後阿香把陳男往旁邊推開，並崩潰大哭，陳男才作罷並向阿香道歉，要她到廁所整理一下，並送阿香去上班。案發隔天，陳男用LINE向阿香傳訊「對不起」、「妳昨天哭的時候，我嚇到」等語道歉。

但是，陳男不久後竟在臉書發文，「有個婊子教會了我一件事，別隨便給他男友戴綠帽，不然會被告，瞬間好像自己是罪犯。」阿香男友知情後，氣得帶她到派出所報案。法官勘驗相關證據，認為陳男強制性交應為事實，因此維持士林地院判決，依《強制性交罪》判處陳男3年6月定讞；民事部分，則判陳男須賠償阿香51萬多元。

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(中時電子報)