振興抵用券規劃拖到疫情緩和才要上路屢受批評，經濟部長沈榮津今天鬆口，研議先發行一種酷碰(Coupon)折扣券，給予20％到25％折扣(等於打75折到8折)。據了解，酷碰券會跟行動支付工具綁在一起，消費者能在各類商店、餐廳使用，像是電影院、書店都可，沒有限制。每筆消費先由店家給予折扣回饋，預計4月底上路。

經濟部將與「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay」、「Pi 拍錢包」等行動支付業者協商，民眾到店家使用行動支付APP結帳，每一筆消費可以退還20％到25％的款項到帳戶內，最後再由經濟部結清款項給支付業者。目前此券規劃以實體店使用為主，是否排除目前業績不受疫情影響的網購或外送平台，尚未決定。

800元的振興抵用券是來拯救消費寒冬，刺激內需，由於國內很多中小企業已經快撐不下去，商業界與立委一直呼籲，要趕快振興券趕快上路或部分通路先上路。

沈榮津說，思考先發行酷碰折扣券，讓折扣早一點使用，由店家跟平台提供折扣給消費者。財源會來自第二波增加的紓困預算400億中，金額跟振興抵用券差不多。

(中時 )