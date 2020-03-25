改編自暢銷企業管理書籍《位子哲學》的三立網劇《位！你在等我嗎？》，25日舉行卡司發佈會，三位主要演員分別是江可德、陳敬宣及曾演出BL劇「《HIStory3圈套》走紅的吳承洋。劇中周旋兩男的陳敬宣，面對職場卡位話題，自曝在工作中差點卡不到位，因為當年她加入以模特兒為主力的經紀公司伊林娛樂，每個女生幾乎平均是170公分以上，160公分的她是全公司身高最矮的，她笑說，幸運的是，當時適逢伊林轉型多了演藝經紀部門，才讓矮個子的她有機會加入公司。

陳敬宣新戲與江可德（右）、吳承洋合作。（三立提供）

陳敬宣記得有次一票女生在試鏡，一字排拍開發現大家都好高，輪到她時突然成凹字型，自己都覺得好笑。後來公司有次安排她參加日本走秀，那次是她最有成就感的一次，因為日本女生身高竟然和她差不多，她竟成了標準身材，讓她成功的走完一次秀。現在她對身高的想法就是「矮也是特色」。

《位！你在等我嗎？》主要演員包括江可德、陳敬宣、吳承洋、綠茶、李易、沈懿、金凱德、王琄、班鐵翔等，該劇主軸描述如何在人生或事業中卡位，找到屬於自己的位置。從馬來西亞來台灣7年的江可德，除了有演員和主持人身分，精通多國語言的他，同時還是跨國企業的高階主管，是位擁有多元身份的優秀斜槓青年。他領有台灣居留證，平均每兩個月就回馬國探親一趟，但最近因為新冠肺炎回不了家鄉。他說，原訂清明節前要回家祭祖掃墓，因為這對家族是一件大事，但現在都因疫情而中斷，他人雖在台灣，但還是會擔心家人，特別是他們都買不到口罩也不能外出，他算算以目前的狀況，真的要到七月後可能才有機會返回家鄉。

陳敬宣新戲與江可德合作。（三立提供）

江可德演戲演出了興趣，也圓了夢，但也擔心以後要怎樣權衡主管身分與戲劇演出。身為企業主管，江可德帶人有自己的一套邏輯，他笑說在職場上有許多人不受教，但他會給對方三次機會，如果仍表現不好或出錯誤，那就只好說拜拜了。他不諱言在工作過程中以前也曾被打壓過，但自己很努力在錯誤中成長，才有現在的地位。

陳敬宣新戲與江可德（右）、吳承洋合作。（三立提供）

過去曾是男團之一吳承洋，當年也為了站哪裡得罪過人，他記得曾參加演出或拍照，因為不好意思搶位，所以永遠被擠在最旁邊，後來發現這樣下去不行，因此就開始在拍照時做一些比較誇張的動作和手勢，希望在團體中被注意，卻因此中了暗箭，年輕氣盛時仗著身高優勢，最後索性直接就站在中間，他笑說反正站在第二排也會被看見，現在年紀大了變得佛系了，也不會再有卡位的糾結。

(中時 )