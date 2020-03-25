白宮和參議院領導人在周三早些時候達成了一項協議，內容是一項價值2兆美元的冠狀病毒刺激法案，以抗擊疫情的經濟影響。目前草案中決定發給每一國民1200美元現金，但有排富。

「最後達成了一筆交易，」參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）在美國東部時間凌晨1:37從參議院發言。麥康奈爾說：「實際上，這是對我們國家的戰時投資水平。」麥康奈爾承諾，該法案將通過對家庭的直接檢查，增強的失業保險，向美國提供的數千億美元緊急貸款來向美國人提供金融援助。小型企業，將更多資源投入醫院和醫療設備。

參議院尚未公佈交易的最終條款。該法案的較早草案於週二公佈，規定個人最高現金支付為1200美元，已婚夫婦最高現金支付為2400美元，每個孩子最高現金支付500美元，如果個人年收入超過75000美元或夫妻年收入超過150000美元，現金支付將減少。

草案還規定了一個3500億美元的基金，用於小型企業，以減少裁員和支持工資發放。

麥康奈爾說，該法案將「穩定關鍵的民族工業」，以防止盡可能多的裁員。美國客運和貨運航空公司已尋求總計580億美元的政府救濟，以幫助管理他們說比9/11還要糟糕的財務打擊。該援助的細節是星期二晚上最後未解決的主要問題之一。

「經過5天的艱苦談判，在睡眠不足的夜晚和馬拉松談判之後，我們就美國歷史上最大的一攬子救援方案達成了兩黨協議。參議院少數黨領袖查克·舒默說。他吹捧「對類固醇的失業補償」，這將覆蓋每個美國人四個月的時間，因為美國為歷史性的裁員和休假做好了準備。

他承諾對美國提供的企業貸款進行監督，並表示「所有貸款文件都將很快公佈」，以確保這些貸款是公平的。他還表示，在民主黨早些時候批評稱擬議的5000億美元企業基金為財政部留下了過多的自由裁量權之後，監察長和監督委員會將監督這些貸款。參議院將在周三晚些時候投票並通過立法。

(中時電子報)