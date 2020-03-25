高雄市立歷史博物館推出「將軍好宅」拍攝開箱照活動，高雄市立歷史博物館長王御風示範拍照動作。（林瑞益攝）

高雄市政府文化局長林思伶（前右四）、高史博館長王御風（左三）等人25日出席將軍好宅記者會。（林瑞益攝）

高雄市立歷史博物館推出「將軍好宅」，民歌手王瑞瑜到場表演《春風》等歌曲。（林瑞益攝）

高雄市立歷史博物館推出左營區「將軍好宅」，透過開箱眷村家庭成員的生活物件，拉近民眾與眷村的距離，了解昔日眷村風采。「好宅」是「豪宅」的諧音，高史博邀請民眾到場參觀並拍攝開箱照，了解1961至1971年代的眷村文化。

高雄市政府文化局長林思伶、高史博館長王御風等人出席，由民歌手王瑞瑜帶來《春風》、《木棉道》等歌曲，與會民眾專心聆聽，相當陶醉，彷彿回到昔日。

林思伶致詞表示，她在記者會前去尋根了一會兒，她提早去了海軍故事館，了解當年眷村居民的生活方式，再看捌捌陸台灣眷村文化園區，感受到當在做左營眷村整體發展的規畫時，必須包含故事館，要珍惜這價值；將軍好宅的開館與民歌表演令她想到民歌時代，當時她剛上高中，想起當時唱的歌曲，做了趟跨越時空之旅。

她說，12年前在搬1戶、拆1戶的情況下，透過跨越黨派、民意代表與協會的共同努力，將眷村保存下來。今日「將軍好宅」把過去眷村的歷史，用年輕人的方式保留，連繫前輩的歷史、先人的生活，傳承眷村文化。

王御風指出，為了有別於台灣眷村文化園區講述的大歷史，「將軍好宅」除了有將軍「豪宅」的意思，也透過活潑的展示手法，讓年輕族群更認識眷村「宅」歷史。

作為「再見捌捌陸──台灣眷村文化園區」的一部分，「將軍好宅」分為童年樂活、眷戀海上英雄、香味‧記憶、屬於青春的熱血、眷村好日常、巧手繡回憶等6大區。融合懷舊復古與時下開箱潮流，展示1家4口每位成員的生活用品、家庭休閒娛樂。

(旺報 )