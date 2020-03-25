面對當前新冠肺炎疫情，台南市政府勞工局結合南區勞工健康服務中心，預先替南市31個安衛家族，檢測企業防疫措施並提供完整對策，從工作人員健康管理、疑似個案管理工作人員感染管制及防護具使用教育訓練等等9大面向切入，首場「職場防疫執行狀況」輔導專案在善化啤酒廠舉行，後續將排出場次，開放企業申請諮詢服務。

南市府勞工局指出，「職場防疫執行狀況」輔導專案中，企業防疫措施及對策包括有工作人員健康管理、疑似個案管理、訪客及服務對象管理、工作人員感染管制及防護具使用教育訓練、環境清潔與通風集會活動、移工管理、出差調整、行政整備等9大面向，提供全方位諮詢。

勞工局局長王鑫基表示，若新冠肺炎在事業單位內造成群聚感染，企業停工造成的經濟損失代價甚鉅，也是現階段防範社區流行的重要課題，勞工局將此服務導入輔導企業成立的安衛家族各成員，替中小型企業補足防疫需求，擬定各項管控規畫，建構職場防疫安全防護網。

新冠肺炎流行，勞工局呼籲事業單位進行出差調整，必要時限制人員前往疫區，並評估疫情爆發時，立即撤離在疫區或鄰近地區員工，引導到安全的替代場所，這次輔導專案，透過了解事業單位防疫措施推行概況，接著再進行現場訪視，針對事業單位研擬公司內集會活動的風險評估及應變機制。

另外此專案也強化移工管理，檢視事業單位移工居住地點、提供交通工具的安全及清潔，並以移工所能了解的語言宣導相關防疫措施。

(中時 )