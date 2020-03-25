台中市府期待業者能進一步落實於賣場入口為顧客量測額溫、進行酒精消毒，及勸導顧客戴口罩等防疫措施，以維護市民健康。（盧金足攝）

台中市已有賣場、超市配合市府防疫宣導，在入口處提供量額溫與手部消毒。（盧金足攝）

台中市副市長令狐榮達（右）、經發局長張峯源鼓勵業者與政府攜手進行防疫工作，讓民眾購物多一層安全保障。（盧金足攝）

賣場人員在公共的場域多做消毒，讓大家安心的來消費，杜絕台中市的商場成為防疫缺口。（盧金足攝）

買菜也要防疫！台中市商場多，採購人潮湧入，形成群聚感染風險空間，副市長令狐榮達25日率經發局、衛生局到賣場宣導為消費者量額溫、提供手部消毒、客人戴口罩進入購物，業者表示，量額溫與手部消毒在入口處提供，但無法強制消費者戴口罩來購物，市府說，無罰責，只能道德勸說多宣導。

令狐榮達說，台中市居家檢疫人數從1000人上下左右，增到2000多人，最近因為很多返台的國人，居家檢疫人數爆量到5000多人，預防疫情上升趨勢，台中市防疫超前部署，目前台中市情況控制尚穩定，但是為了要更加嚴謹，到賣場、超市宣導。

到超商或賣場購物的民眾，自我保護，就是保護別人，令狐榮達指出，呼籲來賣場購物的消費者，能戴口罩進入賣場，業者能提供量額溫和手部消毒的標準動作，消費顧客能夠提高警覺，購物安心，不希望有任何的缺口。

經發局長張峯源強調，量販店、超市、超商，是很多人每天都需要去的地方，台中市大概有超過兩百家的量販店，全聯社又是最多的一個，在所有的行政區，幾乎都有好幾家店，之前已召售業者來宣導座談，也發文給業者，一起在人潮多的賣場第一線投入防疫。

「提醒業者為消費者量額溫、戴口罩及消毒洗手動作」，張峯源說，賣場服務人員全部的服務時間都戴口罩，做好自主管理，在公共的場域、地點，能夠多做消毒，讓大家安心的來消費，杜絕台中市的商場成為防疫缺口。

未配合的業者有無罰責？令狐榮達表示，店家沒有配合的話，目前沒有罰則，市府主要是宣導，希望商家配合，台中市除四大超商外，量販賣場超過200家以上，以全聯福利中心家數最多，今日展開防疫宣導，盼讓民眾安心購物。

市府先前曾發函提醒量販業者落實防疫措施，也曾召開座談會與業者討論防疫作為。部分業者雖已進行員工戴口罩、量測體溫及環境消毒等防疫措施，但期待業者能進一步落實於賣場入口為顧客量測額溫、進行酒精消毒，及勸導顧客戴口罩等防疫措施，以維護市民健康。

(中時 )