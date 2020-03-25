嘉義市孫姓男子日前從馬來西亞返台，居家檢疫解禁前一天因為口渴，溜到外面趴趴走買東西，警方用M-Police在路邊攔檢到他送裁罰，目前市衛生局已受理4件居家檢疫趴趴走的案例，其中1件已裁罰1萬元，1件不成立。

嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所李姓員警22日下午執行取締交通違規勤務，在國華街、文化路口發現有男子騎機車安全帽的扣環未繫緊，加以攔查，使用M-Police行動電腦防疫警示功能時，機車後座的孫姓男子是居家檢疫對象，尚未解除管制，即通知東區公所派員到場處理。

經了解，孫姓男子從馬來西亞返國，依規定須居家檢疫至23日解除管制，卻於解管前一天的22日下午，因為口渴，找友人騎機車載他離開住居所，外出購物。

嘉義市衛生局表示，目前受理4件違反居家檢疫規定的案件，有1件是2月間發生，已依《傳染病防治制》裁罰1萬元，2件尚在舉證中，有1件不成立。

(中時 )