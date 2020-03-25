青農魏瑞廷（左）受私立銘傳大學金融科技學院主任林盟翔邀請，到大學開講。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

全球首位將區塊鏈導入稻米產業的知名青農魏瑞廷，不僅曾受英國金融跨海來台專訪，同時也是國內媒體關注焦點，近年各單位與學校經常邀約演講，期望能以自身經驗分享給即將投入社會的學子們一些啟發，讓他們提早樹立目標，朝著既定方向前進與發展。

25日私立銘傳大學金融科技學院主任林盟翔，為了讓學生們提早與社會創新商業模式接軌，特邀目前台灣將區塊鏈科技結合農業，將自有品牌包裝米外銷國際的知名青農魏瑞廷北上傳授闖蕩國際市場的經驗與心得。

過程中魏瑞廷提及打入國際市場，是場非常艱辛的過程，因為只要走錯一步，很有可能是圓盤皆輸，因此在每一個階段的過程中自己都會都會深思熟慮，作出當下最好的選擇，「當有一天回首過去，會發現過去的每個點都連成一直線，那就對了！

魏瑞庭表示，就如同將區塊鏈導入稻米產業，為傳統農業找尋新契機，就是勇敢踏出第一步，勇於挑戰新事物，才能讓「池上禾穀坊米之谷」在新巧思與新想法的加入，讓它不再只是一包平凡的米，而是變的更具特色，使其變的不平凡，就連梵蒂岡餐桌都有這包米的出現，在魏瑞廷的努力與堅持下，不僅讓台灣農業登上國際，同時也用農業做了最好的軟性外交。

魏瑞廷說區塊鏈將會是最好的國際語言，同時也是取得人與人之間信任的利器，因此也鼓勵在場的學生們，如果未來要從事電商行業，可以朝著農產品著手，特別是在國際市場上，因為台灣農產品非常受到國外買家的喜愛，只是台灣農友們只懂種，不懂行銷與銷售，同時台灣農業本來就很強，請大家以台灣農產為傲，在場同學們能發揮所長協助在地農產，將有助台灣農業在國際持續發光。

(中時 )