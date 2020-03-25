《國際金融》泰國央行維持利率不變，大砍今年GDP成長至負5.3％ 16:482020/03/25 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國央行周三大幅下修2020年經濟展望，但維持基準利率不變，同時警告新冠肺炎大流行造成的衝擊將非常嚴重。 泰國央行決策委員會周三通過一日附買回利率維持不變，為0.75%。上周該央行降息1碼（25基點），至歷史新低。自去年8月以來，泰國央行已經降息4次。 泰國央行此次雖然按兵不動，卻將2020年國內生產毛額（GDP）預測從成長2.8%大砍至負成長5.3%，將是該國自2009年全球金融危機以來首次的經濟萎縮。 (時報資訊) #泰國央行 #不變 #大砍 #GDP #周三 也許您會感興趣 推薦閱讀 惠譽估陸GDP年增3.7％ 全球砍半 04:092020/03/21 焦點新聞 國安強心針加持 台股漲552點 飆單日次高 04:092020/03/21 財經要聞 華航暫停轉機客 但兩岸航線增班計畫不變 09:292020/03/23 生活 中金下調陸實際GDP增速預測至2.6％ 10:432020/03/23 財經 口罩2.0流程不變！周三開放第二波預購 15:272020/03/23 生活 SBL》補賽方案出爐 周三在晧宇重新開打 15:312020/03/23 體育 全球疫情升級 中金大減陸今年GDP增速預測至2.6％ 17:022020/03/23 財經 中金下修陸GDP 從6.1％降至2.6％ 01:192020/03/24 焦點新聞 信評大砍全球經濟成長預測 04:102020/03/25 財經要聞 Fed大砍息重傷金融業 買進ETF竟是救市妙招？ 16:402020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 林毅夫：30年代大蕭條恐重返美國 - 即時 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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