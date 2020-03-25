泰國央行周三大幅下修2020年經濟展望，但維持基準利率不變，同時警告新冠肺炎大流行造成的衝擊將非常嚴重。

泰國央行決策委員會周三通過一日附買回利率維持不變，為0.75%。上周該央行降息1碼（25基點），至歷史新低。自去年8月以來，泰國央行已經降息4次。

泰國央行此次雖然按兵不動，卻將2020年國內生產毛額（GDP）預測從成長2.8%大砍至負成長5.3%，將是該國自2009年全球金融危機以來首次的經濟萎縮。

(時報資訊)