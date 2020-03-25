是德科技(Keysight Technologies)宣布，與智慧家庭物聯網裝置領導廠商雲米科技(VIOMI)共同合作，加速推動創新的5G物聯網消費裝置在大陸上市。

智慧家庭物聯網裝置先驅雲米科技採用是德科技5G解決方案，來驗證旗下智慧家庭物聯網裝置的射頻效能，Research and Market在2020年初公布的調查結果顯示，全球已展開大型IoT網路的部署，預計到2024年，可望在全球創造12億美元的商機，是德科技5G裝置測試解決方案專為5G物聯網終端裝置市場量身打造，Gartner預測該市場將於2020~2021年間成長三倍以上。

利用是德科技全方位測試解決方案，雲米科技及諸多物聯網供應商，可確保產品能夠如預期般在各種蜂巢式網路中運作，包括5G、NB-IoT和Cat-M1，雲米科技採用高通最新的平台、高通Snapdragon 8cx系統單晶片和X55 5G數據機，在大陸市場推出了顛覆未來家庭想像的突破性產品，雲米仿效高通以及其生態系統的裝置廠商，採用是德科技5G模擬解決方案套裝，因而能夠信心十足地推出創新產品，提供順暢的使用體驗。

雲米科技執行長陳小平表示，藉由與是德科技合作，可確保新的5G裝置能夠滿足使用者的效能要求，並成功以「[email protected]」概念，實現顛覆想像的明日家庭願景，是德科技5G解決方案有助於打造創新且可靠的解決方案，讓使用者能與各種智慧物聯網產品展開互動。

是德科技商業通訊事業群資深總監Peng Cao表示，與雲米科技合作，突顯了這個產業正加速擁抱5G技術，為智慧家庭的物聯網裝置提供穩定的網路連結，是德科技5G解決方案可協助物聯網供應商推出多元的應用，以滿足智慧家庭、車聯網、車隊資通訊系統，以及監視攝影機的市場需求。

(時報資訊)