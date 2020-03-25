台中百貨業母親節檔期陸續登場，其中，豐原太平洋百貨購物節自4月2日起正式開打！面對近期新冠肺炎疫情的衝擊，為了提振買氣，豐原太平洋百貨透過首創的直播銷售、「你CALL IN，我配送」的到府結帳服務等創新銷售策略，期望整檔衝出2.5億元的業績目標。

豐原太平洋百貨表示，今年母親節購物檔期祭出更好的回饋優惠，例如4/2-4/13活動期間，一樓化妝品區當日累計滿5,000送500；首4日（4/2-4/5）單筆滿1.5萬再加碼送300；另有雙卡高額回饋，持國泰世華信用卡加APP、或吉利卡當日刷5萬送1500或刷滿30萬送「大金空氣清淨機」，最高回饋可達15.4％！

另外，去年2月開創的直播銷售-「太百直播超好康」為百貨業界創新模式！豐原太平洋百貨經營網路直播已滿周年，「樓管變網紅」的趨勢，吸引了許多年輕族群觀看，每波直播皆有數萬點閱率；3/26將直播販售「多功能蒸氣清潔機」，在防疫期間結合直播商機，配合防疫驚喜價提振買氣。

不僅如此，豐原太平洋今年2月起加入「你CALL IN，我配送」的貼心到府結帳服務，消費者可以透過私訊FACEBOOK粉絲專頁或撥打電話專線訂購商品，不需入店，在家防疫也能享受購物樂趣！

豐原太平洋強調，母親節購物節檔期，雖然因新冠肺炎疫情的升溫導致服務業深受影響，豐原太平洋百貨不只館內備好完善的防疫措施，提供員工工作無虞的健康環境，購物也結合線上及線下，商品擁有最優惠的價格，讓顧客好康安心購！

(工商 )