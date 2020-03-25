才二天就達標；興采（4433）25日公告，收購聚紡（4429）股權已達3成。興采指出，至昨（25）日12點，總計已收購10,533,590股，已達最低收購數量10,305,000股（聚紡公開發行普通股總數34,350,000股之30％），公開收購聚紡已達最低收購數量，公開收購條件已成就。

興采是在19日宣布，將自3月24日至4月13日，以每股40元，公開收購聚紡30%～40%股權。

興采本來就有投資聚紡，持股比重約7%；另外興采董事長陳國欽目前同時也擔任聚紡董事長，目前個人掌控的持股比例高達17%。

完成這次公開收購，興采將掌控聚紡過半股權，具完全主導優勢。

興采與聚紡為上下游關係，興采為全方位節能、環保機能性紡織品的領導品牌，尤其以全球首創的咖啡紗聞名；聚紡則為國內機能性防水透濕布的專業加工廠。

根據興采規劃，透過此次收購案，興采自紗、織、染整垂直整合的布料，送交聚紡做專業代工，藉由雙方優勢互補，朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展，符合國際大廠環保節能供應商標準，可提供客戶一站式購足的全方位服務，也可共同拓展品牌業務，提升產品價值，發揮加乘效果。

(工商 )