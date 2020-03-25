精誠(6214)今天召開線上法人說明會，公司指出，今年由於新冠肺炎影響，原本內部估計營收雙位數成長，今年恐怕會有難度，第1季來看還算穩健，第2季保守看待，下年疫情若能趨緩，希望能彌補上半年落後的進度。

精誠2019年合併稅後淨利為18.08億元，年成長72％，創下歷史新高，每股盈餘7.31元。去年營業費用較高，主要處分四方精創等有獎金支出及因應疫情有預防性提列呆帳準備。此外，業外部分，去年處分四方精創3％持股後，股權降到4.9％，未來處分四方精創都不影響損益。

今年受到疫情影響，企業為避免影響獲利，在IT部分的資本支出會稍微保守。至於是否有受惠於遠距辦公的需求，公司認為，現階段主要代理Microsoft Teams的系統，已經增加約5000萬元營收，但並不是很多；而電商的需求沒有想像中明顯，實體零售也因為疫情影響，POS機裝設狀況有些停頓，影響到收入。

整體來看，公司原先內部設定營收雙位數成長，但疫情還未趨緩，上半年展望較為保守，尤其第2季還要觀察，全年維持雙位數成長並不容易，但費用因為沒有像去年有太多獎金支出，頂多一部份員工約1.5％～2％幅度調薪，今年的營業費用會比去年49.42億元下降。

在併購方面，公司近年來大舉併購，今年還是以併購同業為主，針對某些地區有優質客戶的同業，做水平式擴張，往大者恆大方向及服務更全面發展。

(時報資訊)