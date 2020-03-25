訊連(5203)與華晶科(3059)合作，於華晶科的AI BOX邊緣AI運算盒上採用FaceMe AI臉部辨識引擎。AI BOX是基於高通(Qualcomm)QCS603上開發之AIoT邊緣運算裝置，透過FaceMe AI臉部辨識，可用於偵測出現於IP攝影機出現之人臉及特徵值，並可運用於零售、居家及辦公室等特定場景智慧安控應用。

華晶科近年來持續轉型與升級，Altek AI BOX邊緣AI運算盒成功展示與多家國際一線廠商合作開發成果，提供AIoT/IoT中商用及居家邊緣AI安控系統的智慧視覺辨識解決方案。華晶科推出的Altek AI BOX係採用高通(Qualcomm)QSC603晶片及Linux作業系統的AIoT邊緣運算裝置，結合FaceMe臉部辨識引擎，更可支援亞馬遜(Amazon AWS)與微軟(Microsoft Azure)雲端服務，支持接入多路IP攝影機(ONVIF Camera)，使用者能在高效安全的高通(Qualcomm)視覺智慧平台模式下，實踐高解析度及智慧安控，透過先進的AI人臉辨識進行身分、年齡、性別、行為偵測，並將數據在邊緣裝置上做智慧運算解析。可應用在多元場景，如智慧家庭、智慧零售、智慧城市和智慧工廠，提供超高解析度影像品質，優化各種應用上需要的邊緣視覺AI處理能力。

(時報資訊)