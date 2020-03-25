偷渡客黃義強在策動下投案。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

海巡署偵防分署21日查獲31名越南籍偷渡犯，15人在台中中港留置室進行自主隔離14天，不料， 6名偷渡犯24日凌晨竟破壞鐵窗逃逸，在專案小組火速全力追緝中，今天分別在台北市及南投緝獲2人。其中，黃義強在台北投案，阮文二則在警方攻堅時，狂吞半瓶胃藥企圖自殺，目前戒護送醫檢查中。

在偵防分署會同南投縣警察局南投分局、台中市政府警察局刑警大隊、台中市政府第四分局、台中專勤隊、移民署中區事務大隊科偵隊、南投專勤隊等單位火速追緝中，今天已緝獲2人，海巡署長陳國恩更親自南下台中關切。其餘在逃4人，目前都已掌握方位，持續追緝中。

海巡署副署長許績陵指出，專案小組針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施擴大搜索，另協請警方調閱道路路口監視畫面，加以分析比對進行清查，最後專案小組策動黃義強於25日12時許在台北市投案。

另名嫌阮文二則藏匿在南投市姐姐家中，專案小組於14時25分查獲阮及陳姓接應嫌犯，阮嫌在警方攻堅後，畏罪狂吞不明藥物企圖自殺，經檢視該藥瓶外觀為腸胃藥，為慎重起見，已由專案小組戒護送南投醫院檢查中。

針對黃義強為何肯投案，海巡署偵防分署副分署長黃世賢表示，應是沒有人敢收留他，在走投無路及承受壓力下，才出面投案。

偵防分署指出，針對該兩名脫逃嫌犯已再次實施疫調，經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，其餘在留置室的25人，戒護人員每兩小時就量測一次體溫，請民眾勿過度恐慌，並呼籲民眾避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追捕。

(中時 )