三星 Galaxy S20 系列是今年初首批發表的安卓(Android)旗艦手機之一，首度支援 120Hz 螢幕更新率是被網友廣泛討論的其中一個焦點。啟用 120Hz 螢幕更新率對於手機使用體驗來說，在玩遊戲、上網等過程裡都可以感受更為流暢的畫面。但是對於手機續航力到底有多大的影響？來看看外媒實際測試。

先前《PhoneArena》網站針對了 Galaxy S20 Ultra 在 1980 x 1080(Full HD)解析度下，使用 60Hz 與 120Hz 螢幕更新率的電池續航力進行過測試。而稍早前《Anandtech》則是更擴大範圍，針對 Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra 的高通 Snapdragon 865 處理器與 Exynos 990 處理器版本(該網站沒有取得 Galaxy S20+ 的高通處理器版本，因此沒有相關測試數據。Exynos 990 處理器的 S20 Ultra 因為測試時間不足，沒有60Hz狀態下的電池續航力結果)，進行了電力測試，以下是對比結果：

《Anandtech》網站進行多款手機的電池續航力測試(左：Wi-Fi環境下連續上網、右：執行PCMark跑分軟體的電力測試)。(摘自Anandtech)

Wi-Fi 環境下瀏覽網路的電池續航力：

* 三星 Galaxy S20 Ultra(S865/60Hz)：14.05 小時

* 三星 Galaxy S20 Ultra(E990/60Hz)：12.28 小時

* 三星 Galaxy S20 Ultra(S865/120Hz)：11.33 小時

* 三星 Galaxy S20 Ultra(E990/120Hz)：10.18 小時

* 三星 Galaxy S20+ (E990/60Hz)：11.10 小時

* 三星 Galaxy S20+ (E990/120Hz)：8.85 小時

PCMark Work 2.0 測試的電池續航力：

* 三星 Galaxy S20 Ultra(S865/60Hz)：13.04 小時

* 三星 Galaxy S20 Ultra(S865/120Hz)：10.02 小時

* 三星 Galaxy S20 Ultra(E990/120Hz)：7.38 小時

* 三星 Galaxy S20+ (E990/60Hz)：9.06 小時

* 三星 Galaxy S20+ (E990/120Hz)：7.28 小時

由上述結果可以看出，在同樣螢幕更新率的前提下，Snapdragon 865 處理器的版本電池續航力表現遠比 Exynos 990 版本表現更好，幾乎多出 2 個小時。在 120Hz 螢幕更新率的設定下，Snapdragon 865 處理器版本的 S20 Ultra，電池續航力比也比 Exynos 990 版本更好。不過以同一款處理器來對比不同螢幕更新率的表現，從 60Hz 調整到 120Hz 螢幕更新率的話，Snapdragon 865 處理器的版電池續航力下滑的幅度反倒是比 Exynos 990 版本更高。

上述《Anandtech》網站的測試，跟先前《PhoneArena》的測試，顯示出類似的結果，也就是無論哪一個 Galaxy S20 的機種，在 60Hz 螢幕更新率與 120Hz 螢幕更新率的設定下，後者的電池續航力會下降約 2 個小時左右，可以見得開啟高螢幕更新率的設定，對於續航力確實挑戰相當大。但對於要求遊戲、上網流暢體驗的使用者而言，可能就不會太過在意。值得留意的是，當前三星尚未推出韌體更新，提供在最高 2K 解析度的設定下使用 120Hz 螢幕更新率，若是以此模式進行電力測試，勢必對於手機電池會帶來最為嚴峻的考驗。

(中時電子報)