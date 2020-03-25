台南去年發生一起恐怖情人殺害女友分屍切塊後，棄置公園草叢餵野狗的命案，張女家人在判決前夕發出聲明希望法官判吳死刑，但台南地院認為吳有教化可能，昨判決吳嫌無期徒刑。檢不服上訴今開庭，死者家屬當庭揚言「要槍斃他」。

三立新聞網報導，今天開庭時，死者家屬相當不滿，當庭怒斥要槍斃兇嫌。這起震驚社會的台南分屍案，當時外貌斯文有禮的吳男和張女透過交友軟體認識，兩人又都是離婚過的單親爸爸與單親媽媽，張女認為可依靠終生，芳心暗許兩人很快發展成姊弟戀並且同居。只是這名吳男卻同時劈腿3、4名女子，某日吳男因不滿在酒店上班的張女與酒客相約出遊，2人在住處客廳起爭執，吳盛怒之下，將張女勒斃，並用鋸子分屍7塊棄屍。當時死者遺體北野狗啃到只剩下膀胱、子宮相當淒慘。台南地院審理時，吳一度向張女的家屬致歉，但遭拒絕，他強調自己勒死張女的過程僅3到4分鐘，並非故意，但法官詢問法醫，張女至少遭勒脖15分鐘以上，才會造成舌骨斷裂，凶嫌又以電纜線纏繞張女脖子2圈，顯然有殺意。不過合議庭認為雖然吳男性格偏差、自私自利，行凶手段殘忍，但他無前科且坦承犯行，仍有教化可能，判決無期徒刑。

(中時電子報)